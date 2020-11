"France-Presse"nin yaydığı şəkil ermənilərin ürəyinə DAĞ ÇƏKDİ - FOTO

“France-Presse” agentliyi (AFP) Dağlıq Qarabağ barədə reportajında maraqlı faktlar aşkarlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, agentliyin təqdim etdiyi reportajda erməni hərbçilərinin boş qalmış dəbilqələri ilə bağlı foto diqqətçəkən əsas məqamdır. Məqalədə agentliyin təqdim etdiyi şəkillərdən birində erməni hərbçilərinin yüzlərlə boş qalmış dəbilqələri əks olunub.

Şəkil Ermənistan ordusunun saysız-hesabsız itki verməsini açıq-aşkar göstərir. Azərbaycan silahlı qüvvələrinin məhv etdiyi yüzlərlə erməni hərbçilərinin dəbilqələri səngərlərdə qalaqlanıb.

Xatırladaq ki, bir neçə gün öncə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Qarabağ müharibəsi zamanı 2400 erməni hərbçisinin ordumuz tərəfindən məhv edildiyini etiraf etsə də, bu rəqəm dəfələrlə azaldılıb. Erməni mediası hərbi əməliyyatlarda 5 mindən artıq erməni hərbçinin məhv edildiyini, daha 5 min hərbçinin taleyi barədə hələ də məlumat olmadığını yazır.

