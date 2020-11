Ruslar Qarabağa mühəndis-istehkamçıları göndərdi

Rusiya Silahlı Qüvvələri Mərkəzi Hərbi Dairəsinin sülhməramlı briqadasının mühəndis-istehkamçıları, xüsusi texnikaları və avadanlığı Dağlıq Qarabağa köçürülür.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə daşınmaya Rusiya Aerokosmik Qüvvələrinin hərbi nəqliyyat aviasiyasının İl-76 təyyarələri tərəfindən həyata keçirilib.

Məlumatda qeyd edilir ki, yeni briqada Qarabağ münaqişəsi zonasında əraziləri, yolları və obyektləri minalardan təmizləmək tapşırıqlarını yerinə yetirəcəklər.

Həmçinin əlavə, tədarük və evakuasiya yollarının hazırlanması və qorunması, suların təmizlənməsi və digər mühəndis vəzifələrinidə bu briqadanın nümayəndələri həyata keçirəcəkdir.



