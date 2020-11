Şuşa şəhidinin ZABİT OĞLU - Döyüşə gedəndə döş cibimdə... - VİDEO

Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına iştirak edən və yaralanaraq cəbhəni tərk etmək məcburiyyətində qalan Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin xüsusi təyinatlı zabiti Polad Tofiq oğlu Rzayev döyüş xatirələrini bölüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, atası I Qarabağ müharibəsində Şuşada döyüş yoldaşlarını mühasirədən xilas etməyə çalışarkən şəhid olan zabitin ən böyük arzusu Şuşaya Azərbaycan bayrağı sancmaq olub: “Atam Şuşada şəhid olub. Təəssüf edirəm ki, çox tez yaralandım. Ən böyük arzum Şuşaya gedib Azərbaycan bayrağını atamın şəhid olduğu köhnə kolxoza sancmaq idi. Döyüşə gedəndə döş cibimdə bayraq və “Qurani-Kərim” vardı”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.