Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan yenə Rusiya lideri Vladimir Putinə zəng edərək yardım istəyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Qarabağda qalan bəzi erməni hərbi qulluqçularının ona qulaq asmadıqlarını və itaət etmədiklərini bildirib.

Qeyd edək ki, Kəlbəcər, Laçın və Ağdam bölgəsindəki meşəlik ərazilərdəki bəzi hərbiçilərin Rusiya sülhməramlılarına atəş açdığı və bölgədən çıxmaq istəmədiyi bildirilmişdi.

Mənbə: Haberler.com

