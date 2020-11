SON DƏQİQƏ! Ərdoğan Qarabağdakı vəziyyəti müzakirə edəcək

Bu gün Türkiyə Nazirlər Kabinetinin iclası keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan sədrlik edəcəyi toplantıda Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində yaranmış son vəziyyət, atəşkəsə nəzarət etmək üçün yaradılacaq Türkiyə-Rusiya Birgə Monitorinq Mərkəzi ilə bağlı məsələ də müzakirə ediləcək.

Qeyd edək ki, Türk ordusunun Azərbaycana göndərilməsi ilə bağlı prezident Ərdoğan rəsmi sənəd imzalayıb. Türkiyə Prezident Administrasiyası bununla bağlı qanun layihəsi hazırlayıb.



Nazirlər Kabinetinin iclası Bakı vaxtı ilə saat 16:30-da başlayacaq



Mənbə:Sabah

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.