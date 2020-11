Rusiya sülhməramlıları Kəlbəcərə niyə aparılır? - AÇIQLAMA

Noyabrın 10-da imzalanmış üçtərəfli bəyanata görə, Rusiya sülhməramlılarının Kəlbəcər rayonu ərazisində yerləşdirilməsi nəzərdə tutulmurdu. Amma Rusiya sülhməramlılarının baş leytenantı Oleq Kovalenko deyib: “Xudavəngdə sülhməramlıların iki postu yerləşdiriləcək – biri ərazinin girişində, digəri isə monastrın özündə”.



Metbuat.az xəbər verir ki, söhbət Kəlbəcər rayonu ərazisində yerləşən Xudavəng monastrından gedir. Hərbi ekspert Şair Ramaldanov mövzu ilə bağlı açıqlamasında qeyd edib ki, Rusiya sülhməramlılarının ora getməsi yerləşmək sayılmır

“Onlar erməni silahlı qüvvələrinin ərazidən çıxarılmasında iştirak etməlidir. Ola bilər ki, Xudavəngdə postun yerləşdirilməsi bununla əlaqəli olsun. Amma bu barədə dəqiq bir şey deyilməyib.

Rusiya sülhməramlılarının fəaliyyəti məhz Laçın dəhlizi boyu və Dağlıq Qarabağdakı təmas xəttini əhatə etməlidir, onlar adı çəkilən yerlərdə yerləşdirilməli, orada postlar qurulmalıdır”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.