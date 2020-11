Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın rəhbərliyi ilə Nazirlər Kabinetinin iclası keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mətbuatı yazıb.



İclas zamanı koronavirusla mübarizənin, Azərbaycanla Ermənistan arasında əldə olunmuş razılaşmanın və Şərqi Aralıq bölgəsindəki hadisələrin müzakirə olunacağı gözlənilir.

