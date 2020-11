Ermənistanın fövqəladə hallar naziri Feliks Tsolakyan da istefa verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumatı Ermənistan FHN-in mətbuat katibi Anna Badasaryan təsdiqləyib.

Qeyd edək ki, o, bu vəzifəyə 2018-ci ildə təyin edilmişdi.

