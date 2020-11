ABŞ hərbi əməliyyatların dayandırılmasını alqışlayır - Pompeo

“ABŞ Dağlıq Qarabağda aktiv hərbi əməliyyatların dayandırılmasını alqışlayır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri ABŞ Dövlət katibi Mayk Pompeo deyib.

ABŞ Dövlət katibi Azərbaycan və Ermənistanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin qalıcı bir siyasi həll yolunun tapılması üçün ATƏT-in Minsk qrupu ilə danışıqları ən qısa zamanda bərpa etməyə çağırıb.



“Döyüşlərin sona çatması Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin danışıqlar vasitəsilə, sülh yolu ilə həllinə nail olmaq üçün yalnız ilk addımdır”, - deyə M.Pompeo qeyd edib.

