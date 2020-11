“Ermənistanın Qarabağla bağlı hazırkı razılaşmadan imtina etməsi ölkə üçün intihar olar”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu “Rossiya-24” telekanalına müsahibəsində Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin deyib.

Onun sözlərinə görə, razılaşmadan imtina böyük səhv olar.

