Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevin “Twitter” hesabı bərpa edilib.

Qeyd edək ki, daha əvvəl H.Hacıyevin "Twitter" hesabı naməlum səbəbdən bloklanmışdı.

