Xankəndi-Şuşa-Laçın yolu nəqliyyat vasitələri üçün tam açıq elan edilib.

Metbuat.az verir ki, bu barədə "Russia Today" kanalı məlumat yayıb.

Rus sülhməramlıları yolda nəzarət postlarından başqa, helikopterlərlə də müşahidələr aparır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.