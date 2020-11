Ərdoğan Azərbaycana nə qədər hərbiçi göndərəcək? - Türkiyəli generaldan AÇIQLAMA

''Türkiyə sülhməramlıların say etibarı ilə Rusiya sülhməramlılarına bərabər olması Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin qərarı əsasında müəyyən ediləcəkdir''.

Bu fikirləri Metbuat.az-a general Yücel Karauz deyərək bildirdi ki, müəyyən ediləcək prinsiplərə uyğun olaraq layihəni həyata keçimək üçün Türkiyə Konstitusiyanın 92-ci maddəsinə uyğun olaraq sülhməramlıların başqa ölkələrdə fəaliyyət müddəti bir ildir.

Bəs müddət nə üçün bir il müəyyən edilib?

''Xüsusən sosial şəbəkələrdə bu məsələnin qabardılaraq narahatlığa səbəb olmuşdur. Qeyd edirəm ki, sülhməramlıların Türkiyə qanunlarına görə başqa ölkələrdə fəaliyyətinə bu 1-7 il arasında icazə verilir. Hər bir ilin tamamında növbəti ilə qədər bu müddət uzadılacaqdır.



Qeyd edim ki, Türkiyənin hazırda 13 ölkədə sülhməramlıları var. Hər ölkədə sülhməramlıların fəaliyyət müddəti bir il ərzində tamamlandıqdan sonra növbəti il üçün yenilənir.

Artıq sülhməramlıların tərkibi də müəyyən edilmişdir. Bu gündən etibarən bu məsələ Azərbaycan ilə müzakirə edilərək bölgənin təhlükəsizliyinə tövhə vermək məqsədi ilə icra ediləcəkdir

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

