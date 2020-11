“Ermənistanda mövcud vəziyyətə görə bir nömrəli cavabdehəm”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan feysbuk səhifəsində yazıb.

O, ölkəsində yaxın zamanda görüləcək işlərlə bağlı 15 maddəlik “yol xəritəsi” təqdim edib.

Həmin “xəritəyə” erməni qaçqınların Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə qaytıması da daxildir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.