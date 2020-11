Bakıda koronavirusun ən çox yayıldığı rayonlar - SİYAHI

Bakı şəhərinin rayonları üzrə koronavirusa yoluxma halları ilə bağlı yeni statistika açıqlanıb.

Bu barədə məlumat koronavirusinfo.az saytında yerləşdirilib.

COVıD-19-a yoluxmanın yayılmasına görə paytaxtın Binəqədi rayonu 14,7 faizlə ilk yerdədir.

Belə ki, koronavirus testi müsbət nəticələnmiş paytaxt sakinlərinin 12,7 faizi Xətai, 11,6 faiz Yasamal, 11,3 faiz isə Sabunçu rayonunun payına düşür.

Bundan başqa, paytaxtda koronavirusa yoluxanların 8,4 faizi Suraxanı rayonunda, 8,3 faizi Nəsimi rayonunda, 8,0 faizi Nərimanov rayonunda, 7,3 faizi Nizami rayonunda, 6,3 faizi Qaradağ rayonunda, 6,3 faizi Xəzər rayonunda, 4,8 faizi Səbail rayonunda yaşayanlardır.

Həmişə olduğu kimi, bu dəfə də Bakı rayonları üzrə ən az yoluxma Pirallahıda qeydə alınıb. Rayon üzrə yoluxma faizi cəmi 0,3 faiz təşkil edib.

