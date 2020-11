Beyləqan rayonunda yol qəzası baş verib.

Metbuat.az report-a istinadən xəbər verir ki, noyabrın 17-də saat 15 radələrində Beyləqan rayonunun Xaçınabad kəndi ərazisində Ağdam rayon sakini Fehruz Abdullayev idarə etdiyi traktoru ağaca vurub və aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.

Faktla əlaqədar Cinayət Məcəlləsinin 263-cü (yol hərəkəti və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarını pozma) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.

