Şuşanın girişində latın hərfləri ilə “ŞUŞA” adı belə montaj olunub - VİDEO

Azərbaycan Respublikasının şanlı və müzəffər ordusu Şuşa şəhərini işğaldan azad etdikdən sonra tarixi adı bərpa olunaraq şəhərin girişində müvəqqəti konstruksiya ilə qeyd etmişdi.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Berg Energy” komandası bu müvəqqəti konstruksiyanı yeniləyərək ŞUŞA adını bayrağımızın rənglərində yenidən hazırlatdırıb və şəhərin əsas girişində əsgərlərimizlə birlikdə quraşdırıb.

Bu prosesi və himnimizin səsləndirilməsini Xankəndinə gedən yolda sülhməramlı missiyanı yerinə yetirən rus əsgərləri də izləyib. Şuşa adının latın hərfləri ilə asılma anının videosunu sizlərə təqdim edirik.

