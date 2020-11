Bu gündən etibarən istehlakçıların istiliklə təmin edilməsinə başlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında “Azəristiliktəchizat” ASC-nin sədrinin müavini İlham Mirzəliyev deyib.

İ.Mirzəliyevin sözlərinə görə, yubanmaya səbəb texniki məsələlər olub:

“Artıq abunəçilərin istiliklə təchiz edilməsi üçün qərar verilib və bu gündən etibarən onların istiliklə təmin edilməsinə başlanıb. Gün ərzində qoşulmalar tamamlanacaq”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.