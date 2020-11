Türkiyə Ordusunun iki əsgəri şəhid olub, biri isə yaralanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Məlumata görə, İraqın şimalında həyata keçirilən Pəncə-Kaplan Əməliyyatı bölgəsində baş vermiş avtomobil qəzasında əsgərlərdən biri hadisə yerində dünyasını dəyişib, yaralanmış digər iki əsgər isə xəstəxanaya aparılıb. Ancaq həkimlərin səylərinə baxmayaraq, yaralı əsgərlərdən biri də xəstəxanada keçinib.

Mənbə: Anadolu Ajansı

