Azərbaycan əsgərləri Azıx mağarasından görüntülər çəkiblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülər sosial şəbəkədə paylaşılıb.

Mağaradan çəkiliş aparan əsgərlərimiz bildirib ki, bayrağımız asılıb və əraziyə tam nəzarət edilir. Ermənilər Azıx mağarasının içərisində qanunsuz təmir işləri aparıb.

Xatırladaq ki, noyabrın 9-da prezident İlham Əliyev Azərbaycan Ordusunun Xocavənd rayonunun Azıx kəndini işğaldan azad etdiyini açıqlayıb.

