Şəki, Lənkəran şəhərləri, Qax, Zaqatala, Biləsuvar, Cəlilabad, Masallı, İsmayıllı, Quba, Xaçmaz rayonlarında tətbiq edilən sərt karantin rejiminin müddəti 2020-ci il 7 dekabr saat 06:00-dək uzadıldı.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat yayıb.

Son günlərdə COVID-19 virusuna yüksək yoluxma dinamikası qeydə alındığından, Nazirlər Kabineti bu qadağaların tətbiqi edilməsinə qərar verilib.

