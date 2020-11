SON DƏQİQƏ! Rusiyadan Kəlbəcər, Ağdam, Laçın ilə bağlı AÇIQLAMA

“Rusiyalı sülhməramlıların yerləşdirilməsi davam edir, erməni hərbçilərin Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonlarından çıxarılması prosesi baş verir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova həftəlik brifinqdə deyib.

“Bu mərhələdə insani məsələlər prioritet həll yollarını tələb edir”, - o bildirib.

XİN sözçüsü qeyd edib ki, Rusiya rəhbərliyi Azərbaycan və Ermənistan rəhbərliyi ilə daim əlaqə qurur, münaqişədən sonrakı nizamlama ilə bağlı işləri koordinasiya edir: “Razılaşmaların qeyd-şərtsiz icrasını təmin etmək vacibdir. Məmnuniyyətlə qeyd edirik ki, Rusiyanın vasitəçilik səyləri bu gün davamlı atəşkəsin əldə edilməsinə, eləcə də dinc həyata qayıtmaq istiqamətində mühüm addımlar atılmasına imkan yaradıb”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.