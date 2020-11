Ermənilər evi də özləri ilə aparır

Azərbaycanın işğal edilmiş rayonlarından çıxarılan ermənilər evləri, meşələri, obyektləri yandırır, ağacları kəsir, tarixi abidələri belə söküb özləri ilə aparırlar.

Metbuat.az xəbər verir ki, ermənilərin barbar hərəkətlərini sübut edən foto və videogörüntülər xarici KİV-lərdə geniş yayılıb.



Belə ki, “Associated Press”in yayımladığı fotolardan birində Azərbaycan torpaqlarını tərk edən erməninin yaşadığı evi maşına yükləyib özü ilə aparması əks olunub.



Xatırladaq ki, Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan rəhbərləri arasında imzalanmış üçtərəfli bəyanata əsasən, Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonları dekabrın 1-dək işğalçılardan təmizlənəcək.

