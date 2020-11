İşğaldan azad olunan Ağdamdan İLK VİDEOGÖRÜNTÜLƏR

26 ildən sonra Ağdam rayonu təcavüzkar Ermənistanın işğalçılarından azad edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, noyabrın 10-da Azərbaycan, Rusiya prezidentlərinin və Ermənistan baş naziri arasında imzalanan sülh bəyanatına əsasən noybarın 20-dək erməni qoşunlaır Ağdam rayonun boşaldaraq Azərbaycan ordusuna təhvil verməlidir. Rayonu artıq erməni işğalçı qoşunları tərk edib və tərketmə prosesi hələ də davam edir.

Artıq Azərbaycan ordusu Ağdam rayon mərkəzinə daxil olub. Rayona girən insanlar tərəfindən Ağdam şəhərinin viranəliyini əks etdirən videolar paylaşılıb. Videoda Ağdam məscidi görüntülənib. Videodan da görünür ki, erməni vandalları şəhəri tamamilə xarabalığa çeviriblər.

