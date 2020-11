Həftə sonları taksilər işləməyəcək

Noyabrın 21-dən dekabrın 28-dək həftəsonları ictimai nəqliyyatla yanaşı taksi xidmətinin də fəaliyyətinə qadağa qoyulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nazirlər Kabinetin şənbə-bazar günləri fəaliyyətinə icazə verilən sahələrin siyahısını yayıb. Həmin siyahıda taksi xidməti yoxdur.

Nazirlər Kabinetinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov məlumatı təsdiqləyib.

Qərara əsasən, həftəsonları metro və ictimai nəqliyyatla yanaşı taksi xidməti də fəaliyyət göstərməyəcək.

Həftə sonları hansı sahələrin fəaliyyətinə icazə verilməsi ilə bağlı məlumatla bu linkdən tanış ola bilərsiz.

