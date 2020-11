İranın Xarici İşlər naziri Məhəmməd Cavad Zərif Azərbaycana səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İran XİN-in mətbuat katibi Səid Xətibzadə "Twitter" hesabında yazıb.



Onun sözlərinə görə, Cavad Zərif 23-24 noyabr tarixlərində Rusiya və Azərbaycana səfər edəcək. Səfər çərçivəsində regionu əhatə edən aktual məsələlər müzakirə olunacaq.

