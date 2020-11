Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu britaniyalı həmkarı Dominiko Raabla telefon əlaqəsi saxlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.



Qeyd olunub ki, XİN başçıları telefon danışığında Kipr, Liviya və Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı müzakirələr aparıblar.



