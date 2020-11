"İsgəndər” raketlərindən istifadə etdiklərini deyən erməni general həbs edildi

Ermənistan DTX bir qədər öncə general-polkovnik Movses Akopyanı saxlayıb.

Metbuat.az Ermənistan mətbuatına istinadən xəbər verir ki, generalın saxlanılmasına səbəb mətbuata verdiyi açıqlama olub.

O deyib ki, Ermənistan silahlı qüvvələri Dağlıq Qarabağdakı hərbi əməliyyatlar zamanı "İsgəndər” operativ-taktiki raket kompleksindən istifadə edib.



"Bu raketlərdən ("İskəndər”i nəzərdə tutur - red.) istifadə edilib, lakin hansı istiqamətdə istifadə olunduğunu deyə bilmərəm”, - deyə M.Akopyan qeyd etmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.