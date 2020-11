Azərbaycan cüdoçusu Orxan Səfərov Çexiyanın paytaxtı Praqada keçirilən Avropa çempionatında final görüşünə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 66 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan idmançımız İsrail təmsilçisi Fliker Tal ilə üz-üzə gəlib.



Qarşılaşmadan ipponla qalib ayrılan O.Səfərov qızıl medal qazanıb.



Qeyd edək ki, qitə çempionatında Azərbaycanı ümumilikdə 14 idmançı təmsil edir.

