Düşmənə qan udduran qazi qardaşlar - VİDEO

Cavad və Murad Babayev qardaşları 44 gün davam edən və Azərbaycanın qələbəsi ilə başa çatan Vətən müharibəsinin iştirakçılarındandır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qubanın Alpan kəndindən olan qardaşların hər ikisi şiddətli döyüşlərdə yaralanıb.

XTQ üzvü olan Cavab Babayev Hadrut qəsəbəsi uğrunda gedən döyüşlərdə snayper gülləsinə tuş gəlib. O, yoldaşları ilə birlikdə düşmənin 100-dən artıq canlı qüvvəsini məhv etməyi bacarıb.

Cavadın qardaşı gizir Murad Babayev isə Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə yaxınlığına mərmi düşməsi nəticəsində baş və ayaq nahiyəsində yaralanıb.

Real TV-nin Babayevlər ailəsindən hazırladığı reportajı təqdim edirik:

