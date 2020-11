Fransanın Mərakeşdəki baş konsulu Deni Fransua intihar edib. Onun meyiti Tanjer şəhərində yaşadığı mənzildə aşkarlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Fransanın Mərakeşdəki səfirliyinin “Facebook” səhifəsində məlumat paylaşılıb.



Baş konsulun hansı səbəbdən intihar etdiyi məlum deyil. Faktla bağlı araşdırma aparılır.



