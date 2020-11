Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ermənistan Respublikasının baş naziri və Rusiya Federasiyasının Prezidentinin imzaladığı 3 tərəfli Bəyanata əsasən Azərbaycan Ordusunun bölmələri noyabrın 20-də Ağdam rayonuna daxil olub.

Bu barədə Metbuat.az-a Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

Ağdam rayonundan foto və video materiallar gün ərzində təqdim olunacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.