Müsavat Partiyasının tanınmış üzvü, Xalq Cəbhəsi Hakimiyyəti dövründə Azərbaycan Respublikasının Rusiyadakı səfiri postunda işləmiş Hikmət Hacızadə vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə xəbəri onun oğlu Adnan Hacızadə verib.

Hikmət Hacızadə bu yaxınlarda insult keçirmişdi. O, neçə gün idi ki, komada idi.

“Atam bu saat 11.30-da Yasamal Qəbiristanlığında torpağa tapşırılacaq. Pandemiya ilə əlaqədar olaraq heç bir yas mərasimləri nəzərdə tutulmayıb”,-deyə A.Hacızadə bildirib.

