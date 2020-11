Gecə düşəndə aydın olur ki, erməni işğalçıları niyə Şuşanı itirmək istəməmişdilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə Şuşanın gecə panaromasının əks etdirən foto yayımlanıb. Bu fotoşəkildə Şuşadakı Azərbaycan qoşunları tonqalın ətrafında oturub şəhərin gözəlliyini gecə vaxtı seyr edirlər.

Həmin fotonu təqdim edirik:

