Araik Arutyunyanı hansı acı sonluq gözləyir? - AÇIQLAMA

''Araik Arutyunyanın həm Azərbaycan xalqına qarşı cinayəti var, həm də orada separatçılıqla məşğul olub, hərbi cinayətlər törədib''.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri açıqlamasında Politoloq Zaur Məmmədov yeni musavata deyib.

“Əlbəttə ki, o və digər hərbi cinayət törətmiş şəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb ediləcəklər. Bildiyimiz kimi, Araik Arutyunyanın əməlləri ilə bağlı artıq Baş Prokurorluq tərəfindən cinayət işi açılıb. İndi biz dekabrın 1-də rayonlarımızın geri qaytarılmasını gözləməliyik. Növbəti aylarda isə Araik Arutyunyan və qondarma rejiminin digər vəzifəli şəxsləri ilə bağlı tədbirlər görüləcək”.



Hüquqşünas Fariz Namazlı deyir ki, Araik Arutyunyan Qarabağa gələcəyi halda həbs ediləcək:



“Onun barəsində cinayət işi başlanılıb. Barəsində məhkəmə qərarı var. Müqavimət göstərəcəyi halda isə tam haqlı olaraq yerindəcə məhv edilə bilər. Çünki barəsində cinayət işi açılıb, axtarışa verilib və təqsirləndirilən şəxs qismində istintaqa cəlb olunub”.



F.Namazlı qeyd edib ki, birgəyaşayış olacağı deyilən ərazilərdə də Araik Arutyunyan həbs edilə bilər:

“Bir neçə rayonumuz işğaldan azad edilib. Araik Arutyunyan Qarabağın istənilən ərazisinə gəlsə, həbs edilə bilər”.

