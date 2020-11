Milli Məclisin bu gün keçirilən plenar iclasında “Azərbaycan Respublikasının “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adının təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi birinci oxunuşda müzakirəyə çıxarılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə"Report"a Milli Məclisdən məlumat verilib.

