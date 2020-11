Kamil Zeynallı ermənilərə əsir düşüb? - VİDEO

Kamil Zeynallı ''İnstaqram'' hesabında cəbhədə olarkən başına gələn bir hadisə barədə paylaşım edib.

Metbuat.az tanınmış idmançının başına gələn həmin hadisənin təfərrüatını təqdim edir:

''Yerdə "spalniy meşok"un içinə girib, zamoku da çəkib yatmışdım. Düz 3 saata yaxın yatmışam , gecə yatmamışdıq. Səhərə yaxın 7-də gəlib çıxmışıq. Torpaqda yatmağın öz ləzzəti olur. Nə isə bir də ayılanda gördüm ki, başımın üstündə 7-8 nəfər silahlı erkekler dayanıb. Elə bildim əsir düşmüşəm. Çünki yuxulu və yorğun idim. Sonra gördüm ki, bizim dildə danışırlar. Dedim həqiqi sizsiz? Beynim tormuzlandı, anidən yuxudan ayılanda tormuzlanır axı"

