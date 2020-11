Türkiyə Ağdam rayonunun erməni işğalından azad edilməsini alqışlayır.

Metbuat.az bildirir ki, məlumatda bildirilir ki, Ağdam rayonunun işğaldan azad edilməsi təkcə Azərbaycan üçün yox, həm də Türkiyə üçün mühüm hadisədir:

Qeyd edək ki, Azərbaycan ordusunun Ağdama daxil olması ilə bağlı türk mətbuatında görüntülər yayımlanıb.Həmin anları əks etdirən kadrları təqdim edirik:

Mənbə:AA

