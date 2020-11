“Ağdam-Xankəndi-Şuşa avtomobil yolu müəyyən müddətdən sonra açılacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyev xalqa müraciətində deyib.



Dövlət başçısı bildirib ki, Ağdamın işağldan azad edilməsi şanlı hərbi qələbə nəticəsində mümkün olub.

