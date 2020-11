Rusiyanın qurumlararası nümayəndə heyəti yaxın günlərdə Yerevana və Bakıya səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TASS-a Rusiya Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl Rusiya XİN-in rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova rəsmi Moskvanın Dağlıq Qarabağla bağlı Bakı və Yerevanla təmaslarının bütün səviyyələrdə davam etdiyini bildirmişdi.

