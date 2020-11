Ağdamın bir qrup ziyalısı Prezident İlham Əliyevə müraciət edib

Ağdamın bir qrup ziyalısından Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məktubda deyilir:

"Möhtərəm cənab Prezident.

Müzəffər sərkərdəlik məharətinizlə şanlı Ordumuzun Qarabağ cəbhəsində qazandığı möhtəşəm hərbi zəfər münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edirik.

Siz iki əsr davam edən münaqişəyə, 30 ildən artıq sürən amansız ayrılığa ədalətli Vətən müharibəsi ilə birdəfəlik son qoydunuz. Qarabağı işğaldan azad edərək tariximizin ən müqəddəs səhifəsini yazdınız və bu şərəfli salnamənin müəllifinə çevrildiniz. Şuşada dövlətçilik rəmzimiz olan Azərbaycan bayrağını ucaltmaqla isə artıq bütün Qarabağın sahibinin məhz Azərbaycan xalqı olduğunu dünyaya məğrurcasına bəyan etdiniz.

Cənab Müzəffər Ali Baş Komandan,

Vətən müharibəsinin zəfərləri silsiləsində Ağdam rayonunun da adının olması bütün ölkə ictimaiyyətinə hədsiz sevinc, iftixar yaşatdı. Biz ağdamlıların hisslərini isə sözlə ifadə etmək mümkün deyil. 27 illik həsrətdən sonra qüdrətli Ordumuzun Ağdam rayonunun işğaldan azad edilmiş ərazilərinə daxil olması sakinlərimizin həyatlarının ən xoşbəxt, ən qürurlu günləri oldu.

Ağdamlılar hər zaman Heydər Əliyev dövlətçilik xəttinə - Prezident İlham Əliyevin siyasi kursuna sadiq olublar. Ulu Öndərin böyük himayədarlığı sayəsində ötən əsrin 70-80-ci illərində Ağdam misli görünməyən inkişaf və quruculuq mərhələsi yaşadı. Heydər Əliyev Ağdamı güclü, alınmaz qalaya çevirdi. Təsadüfi deyil ki, ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində ölkəmiz xaos və müharibəyə sürüklənəndə, Ulu Öndərin hakimiyyətə dəvət edilməsi məqsədilə ilk mitinqlərdən biri də məhz “Nicatımız, xilasımız yalnız Heydər Əliyevlədir” çağırışı ilə Ağdamda keçirildi.

Ədalətsiz müharibə başlanandan Ağdam sakinləri az qala yalın əllə, primitiv silahlarla döyüşə atıldı, 6 mindən çox övladımız şəhid, minlərlə insanımız əlil oldu. Lakin dövlətimizin sahibsizliyi həm də düşmənlə üz-üzə qalan Ağdamın himayəsiz qalmasına səbəb oldu. Təəssüf ki, ölkədəki məlum siyasi oyunlardan, hərc-mərclikdən sui-istifadə edən təcavüzkar Ermənistan havadarlarının yardımı ilə Ağdamı - Qarabağın alınmaz saydığımız giriş qapısını işğal etdilər.

Ulu Öndərin hakimiyyətə gəlişindən sonra artıq məcburi köçkün statusunda olan ağdamlılara böyük qayğı, dəstək göstərildi. Ağdamlılara Heydər Əliyev yenə də sahib çıxdı, onların üzləşdikləri problemlərin həllinə daim yardım göstərdi.

Ulu Öndərimizin özü qədər inandığı Sizə biz də inandıq, seçkilərdə daim yekdil dəstəyimizi nümayiş etdirdik. Siz də Ümummilli Liderin bu himayədarlıq ənənəsini təəssübkeşliklə davam etdirdiniz. On minlərlə ağdamlı Sizin sayənizdə yeni salınmış şəhərciklərdə mənzillə, dövlətin müavinəti, sosial yardımları ilə təmin olundu, daha güvənli həyat sürdü.

Nəhayət, Siz bizləri indi öz doğma ata-baba yurdumuza, Ağdamımıza qaytarırsınız!

Möhtərəm Prezident,

Ağdam camaatının Sizə, həmçinin dəyərli Mehriban xanım Əliyevaya olan məhəbbətini, ehtiramını ifadə etməyə söz də yetişmir. Siz biz ağdamlıların həyatında artıq yeni bir mərhələnin - ən müqəddəs dövrün müəllifisiniz.

Sizin sərkərdəlik şücaətiniz, liderlik bacarığınız, diplomatik istedadınız nəticəsində ağdamlıların taleyində yeni bir həyat başlayır. Biz yalnız köçkünlük həyatımıza son qoymuruq, həm də öz yurdumuzu yenidən qurmağa imkan qazanırıq.

Əminik, necə ki, ulu öndər Heydər Əliyev ötən əsrin 70-80-ci illərində Ağdamı Azərbaycanın ən abad, ən rifahlı bölgəlindən birinə çevirmişdi, Siz də qısa müddətdə Ağdamı bütün Qafqazın ən inkişaf etmiş, ən abad mərkəzlərindən biri kimi yenidən yaradacaqsınız.

Hörmətli Prezident,

Doğma yurdumuzu bizə zəfərlə qaytardığınıza görə Ağdamın yüz minlərlə sakini adından Sizə və hörmətli Mehriban xanım Əliyevaya əbədi minnətdarlığımızı və borcumuzu bildiririk.

Ağdamlılar hər zaman Sizinlə, Heydər Əliyev dövlətçilik xətti ilə bir olublar, bundan sonra da bu yolla daim sədaqətlə, fədakarlıqla gedəcəklər.

Hörmətlə,

Adilə Namazova - akademik, əməkdar elm xadimi

Nərgiz Axundova - akademik

Dilqəm Tağıyev - AMEA-nın vitse-prezidenti, Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun direktoru, akademik

Lətif Hüseynov - Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin hakimi, hüquq elmləri doktoru, professor

Bəxtiyar Sadıqov - Milli Məclisin deputatı, “Azərbaycan” qəzetinin baş redaktoru, əməkdar jurnalist

Bəxtiyar Əliyev - Milli Məclisin Elm və təhsil komitəsinin sədri, AMEA-nın müxbir üzvü, Bakı Dövlət Universitetinin kafedra müdiri

Ədalət Muradov - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin rektoru, iqtisad elmləri doktoru, professor

Natiq Cavadov - Milli Aerokosmik Agentliyin baş direktoru, professor, Beynəlxalq və Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının həqiqi üzvü

Həbib Həsənov - Bakı Hərbi Məhkəməsinin sədri

Arif Babayev - professor, xalq artisti, Milli Konservatoriyanın Muğam kafedrasının müdiri

Mənsum İbrahimov - professor, xalq artisti, Prezident mükafatçısı

Ramiz Quliyev - xalq artisti, Dövlət mükafatı laureatı

Nazim Əliyev - hüquq elmləri doktoru

Habil Qurbanov - hüquq elmləri doktoru, professor, AMEA Həmkarlar Təşkilatının sədri

Məhiş Əhmədov - iqtisad elmləri doktoru, professor

Mürsəl Əliyev - texnika elmləri doktoru

Şahin Rüstəmov - Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Aparatı rəhbərinin müavini

Baxşeyiş Əsgərov - hüquq elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Fikrət Əliyev - hakim

Çingiz İskəndərov - hakim

Toğrul Rəhimov - “Azərişıq” ASC sədrinin baş müşaviri

İlham Hüseynov - Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti

İxtiyar Hüseynli - Azərbaycan Respublikasının Əməkdar jurnalisti

Əvəz Mikayilov - rayon ağsaqqallar şurasının sədri

Allahverən Əliyev - YAP Ağdam rayon təşkilatının sədri

Aybəniz Cəfərova - ağbirçək-ziyalı

Gülnurə Muradova - Əməkdar müəllim

Tünzalə Vəliməmmədova - Əməkdar müəllim

Elmir Məmmədov - ağsaqqal

Tapdıq Qaraşov - ağsaqqal

Həmzə Əliyev - ağsaqqal

Nizami Sadiqov - ağsaqqal

Zülfü Qasimov - ağsaqqal

Misirxan Misirxanov - ağsaqqal

Marif Hüseynov - ağsaqqal

Səlim Əzimov - ağsaqqal

Mir Yusif Əliyev - ağsaqqal

İlyas Bağirov - ağsaqqal-həkim

Hüseynalı Hüseynov - kimya elmləri namizədi

Xudu Xudiyev - həkim

Ceyran Əliyeva - xalçaçılıq müəssisəsinin direktoru

Arzu Rəhimova - Qadınlar Şurasının sədri

Elza İsayeva - Əməkdar müəllim

Gülyaz Qurbanova - ağbirçək-ziyalı

Çimnaz Əliyeva - ağbirçək-ziyalı

Şahin Qasımov - ağsaqqal

Rövşən Cavadov - psixologiya elmləri namizədi

Təyyar Bayramov - Əməkdar artist

Fehruz Məmmədov - Əməkdar artist

Aygün Bayramova - Xalq artisti

Nəzakət Teymurova - Xalq artisti

Səbuhi İbayev - Əməkdar artist

Elnur Zeynalov - Əməkdar artist

Cabir Abdullayev - Əməkdar artist

Mustafa Mustafayev - yazıçı-publisist

Elza Qaybaliyeva - xanəndə".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.