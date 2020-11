Əməkdar artist Rəşid Səməndər 45 yaşında bu gün dünyasının dəyişib.

Metbuat.az "Sputnik Azərbaycan"a istinadən xəbər verir ki, Rəşid Səməndərin intihar edib. Məlumata görə, o, paytaxtın Binəqədi rayonunda Mir Cəlal küçəsi, bina 123 ünvanında özünü çoxmərtəbəli binadan atıb.

Qeyd edək ki, Rəşid Səməndər 5 mart 1975-ci ildə anadan olub. Rəşid Rzayev mərhum korifey sənətkarımız Səməndər Rzayevin oğludur.

