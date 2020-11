Ağdamda çəkilmiş fotolardan şəhərin tamamilə dağıdıldığı açıq-aşkar görünür.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, şəhərdə mövcud olan bütün binalar dağıdılıb, tarixi-mədəni abidələr tamamilə məhv edilib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin vandallığı nəticəsində indi şəhər xarabalığı xatırladır.

Qeyd edək ki, Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında imzalanmış Bəyanata əsasən Ağdam noyabrın 20-də Azərbaycana təhvil verilib.

