“Paşinyan məndən yox, əsgər analarından qorxsun!”

"Çox sadə bir səbəbdən müxalifətin mitinqlərinə qatıla bilmirəm: aksiyanın başlamasından yarım saat əvvəl məni dindirməyə çağırdılar".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu “Çiçəklənən Ermənistan” partiyasının lideri Qaqik Sarukyan bildirib.



“Onlar (Ermənistan hakimiyyəti - red.) ən çox Sarukyanın xalqla görüşməsindən qorxurlar. Ancaq Sarukyandan qorxmaq lazım deyil. Siyasətlərindən, biabırçı məğlubiyyətlərindən qorxmalıdırlar. Müharibədə iştirak etməyə və qələbə çalmağa cəhd edən bütün dünya ermənilərindən qorxmalıdırlar”, - Sarukyan deyib.



Müxalifət lideri əlavə edib ki, Ermənistan hakimiyyəti həm də müharibədə ölənlərin və itkin düşən əsgərlərin valideynlərindən qorxmalıdır.

