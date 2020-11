"Dağlıq Qarabağda atəşkəs rejimi pozulmur".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu açıqlamanı Dağlıq Qarabağdakı Rusiya sülhməramlılarının komandiri Rüstəm Muradov deyib.

O həmçinin qeyd edib ki,Qarabağda atəşkəs rejiminin pozulmasına cəhd də müşahidə edilməyib.Əgər hər hansı bir kiçik insidentlər baş verərsə sülhməramlı kontingent həmin məsələni dərhal həll edir.

Mənbə:Ria.Novosti

