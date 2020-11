Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov bu ölkənin qurumlararası nümayəndə heyəti ilə birlikdə Ermənistana gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Sputnik”ə nümayəndə heyətindən məlumat verilib.

Qeyd edək ki, Rusiya XİN rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova Rusiyanın qurumlararası nümayəndə heyətinin Ermənistan və Azərbaycana səfər edəcəyini bildirmişdi.

