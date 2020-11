Azərbaycan Ordusunun İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı düşməndən hərbi qənimət kimi götürdüyü döyüş texnikaları dəmir yolu vasitəsi ilə Bakıya gətirilir.

Bu barədə sosial şəbəkələrdə fotolar yayılıb.

Yaxın günlərdə həmin texnikaların Azadlıq meydanında nümayiş etdiriləcəyi bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.