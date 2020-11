Son sutkada Rusiyada COVID-19-a 24 822 yeni yoluxma halı qeydə alınıb.

Metbuat.az "Ria Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, son sutkada koronavirusdan 467 nəfər ölüb. Bununla xəstəlikdən ölənlərin sayı 35 778 nəfərə çatıb.

Bu vaxta qədər ölkədə virusa yoluxanların sayı isə 2 064 768 nəfərdir.

