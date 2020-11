Rusiyanın Müdafiə naziri Sergey Şoyqu Bakıya səfər edib.

Metbuat.az bu barədə Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, nazir Ermənistan səfərini başa çatdırdıqdan sonra Azərbcayan gəlib.

Rusiyaın qurumlararası nümayəndə heyətinin də Azərbaycana səfəri gözlənilir.

Qeyd edək ki, S.Şoyqu ilə yanaşı, Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov, fövqəladə hallar naziri Yevgeni Ziniçev və baş nazirin müavinləri Ermənistana səfər edib.

