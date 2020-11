Tovuzda avtomobil aşıb.

Daxili İşlər Nazirliyinin mərbuat xidmətindən Metbuat.az-a bildirilib ki, noyabrın 21-də saat 1 radələrində Tovuz rayonunun Dönük Qırıqlı kəndi ərazisində Emil Sadıqov idarə etdiyi “Niva” markalı avtomobili aşırıb. Nəticədə sürücü aldığı xəsarətlərlə xəstəxanaya yerləşdirilib və orada ölüb.

Araşdırma aparılır.

